EU-leiders vol met vragen over aanvoer vaccins

Premier Mark Rutte en zijn collega’s hebben ‘veel vragen over de transparantie en de planning van de leveringen van de verschillende vaccins”, zegt een EU-bron. De boodschap van Pfizer, de fabrikant van het eerste vaccin dat in de EU gebruikt mocht worden, dat de bevoorrading de komende weken wat vertraging oploopt, wekte afgelopen week in veel EU-landen grote bezorgdheid. Regeringen willen weten waar ze op kunnen rekenen. Dat is bijvoorbeeld nodig om te beslissen of ze doses achter de hand moeten houden om ingeënte mensen de noodzakelijke tweede prik te kunnen toedienen, of dat ze die vast kunnen gebruiken voor nieuwe groepen.

