Alleen uitslag goedgekeurde sneltest straks erkend in EU

De uitslag van een coronatest wordt straks geldig in heel de Europese Unie. Dat geldt voor zowel een sneltest als de vertrouwde, zogeheten PCR-test. Mits de test is goedgekeurd voor gebruik en de uitslag is vastgesteld door een officiële gezondheidsdienst, hebben de EU-landen afgesproken.

De verwachtingen van de snelle antigeentests, die binnen een halfuur aantonen of je het coronavirus onder de leden hebt, zijn hoog. Volgens de Europese Commissie kunnen ze een nuttige aanvulling zijn op de PCR-tests. Die zijn nog wel betrouwbaarder, maar ze moeten naar het laboratorium en dat vergt tijd.

De EU-landen gaan een lijst opstellen van erkende sneltests, hebben ze eensgezind afgesproken. Die lijst moet wel bestand blijven tegen de opkomst van nieuwe virusvarianten. Tests die zo’n mutant niet herkennen worden afgevoerd, en nieuwe scherpere tests kunnen worden toegevoegd, is de bedoeling.

De lidstaten leggen verder vast wanneer zo’n test gebruikt zou kunnen worden. Bijvoorbeeld voor mensen die in contact zijn geweest met besmette personen, of bij een uitbraak in een verpleegtehuis of school.

De erkenning van elkaars coronatests is ‘essentieel om grensverkeer en de opsporing van besmette personen over landsgrenzen heen mogelijk te maken”, aldus de lidstaten. Zo vraagt Nederland bijvoorbeeld een negatieve sneltestuitslag van vlieg- en bootreizigers.