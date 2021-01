De avondklok gaat aanstaande zaterdag in en gaat gelden van 21.00 uur tot 04.30 uur. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie) donderdag na afloop van een debat over de coronacrisis.

Het kabinet zette eerder in op een avondklok die om 20.30 uur begint, maar dat stuitte op verzet in de Tweede Kamer. Een aantal partijen stelde voor de avondklok een half uur later te laten ingaan.