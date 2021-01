NOS doet aangifte van bedreiging journalisten

Dit meldt PersVeilig, een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie. PersVeilig heeft tot doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat en sociale media.

"De werkomstandigheden van journalisten staan steeds meer onder druk. De voorbeelden zijn bekend: het werk letterlijk onmogelijk maken, bedreigen, intimideren, framen, doelbewust leugens verspreiden, uitschelden, vooral online ook", schrijft hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws in een toelichting.

"Die druk is er al langer maar lijkt verder toe te nemen. De demonstratie van afgelopen zondag in Amsterdam bijvoorbeeld was ook weer zo'n moment dat we alleen op afstand en uiterst omzichtig konden opereren", stelt Gelauff. Verslaggevers van de NOS krijgen soms beveiliging en de NOS-logo's zijn van de zendwagens gehaald. "Als redactie geven we steeds meer geld uit aan onze veiligheid. Hier in Nederland, maar ook in het buitenland, zoals tijdens het verslaan van de machtsoverdracht in de VS. Dat is geld dat we niet kunnen besteden aan onze journalistiek opdracht."