Remko de Waal wint de Jos van Leeuwen Fotoprijs

De foto werd gekozen uit 150 geselecteerde nieuwsfoto’s uit het jaaraanbod van ANP en Hollandse Hoogte. "Een vertederend beeld: het oogt wat knullig, maar oer-Hollands en het is een duidelijk gebaar dat uit de beste bedoelingen voortkomt. Dit was ook de coronacrisis in Nederland: het zal ons nog lang heugen", zegt jurylid Leo Blom.

"Ik had niet verwacht dat de burgemeester op een wankel trappetje de twee oudere dames op het balkon een bloemetje zou geven, maar hij deed het gewoon", vertelt Remko de Waal over zijn foto. "Het was een leuk moment."

De Publieksprijs ging naar Robin Utrecht voor zijn foto van de zoektocht naar de vermiste surfers in Scheveningen en Remco Koers won in de categorie Jong Talent vanwege zijn fotoserie 'Cultuur in tijden van corona'.

De prijzen zijn vernoemd naar Jos van Leeuwen, een Haagse nieuwsfotograaf die al decennia lang het regionale nieuws in beeld brengt. Vorig jaar ging de juryprijs naar Eric Brinkhorst met zijn foto van de vonkenregen in Scheveningen. Ook won zijn foto de Publieksprijs.