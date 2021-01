CNV: Kabinet laat werkende ouders in de kou staan

Het kabinet laat met de aangekondigde extra steunmaatregelen honderdduizenden werkende ouders in de kou staan, vindt vakbond CNV Vakmensen. De vakbond noemt het ‘zeer teleurstellend’ dat het kabinet geen regeling kan treffen voor deze groep.

De vakbond pleitte eerder voor een calamiteitenfonds dat ouders moet helpen die nu in de knel zitten vanwege scholen en kinderdagverblijven die door de lockdown dicht zijn. Het fonds zou ouders tegemoet moeten kunnen komen in extra vrije dagen, die de werkgever dan vanuit de overheid vergoed zou krijgen. Maar volgens het kabinet lukt dit niet op korte termijn.

De vakbond verwacht dat de lockdown ook na 9 februari, waar nu de einddatum op gesteld is, nog maanden kan duren. ‘Zeker nu de Britse variant van het coronavirus om zich heen grijpt. Ouders zitten aan alle kanten klem. Het is ongehoord dat het kabinet niet snel iets regelt voor al die ouders in de knel”, zegt CNV-voorman Piet Fortuin. Volgens de vakbond geeft één op de zes ouders aan nu al extra verlofdagen op te nemen om voor de kinderen te zorgen.

De vakbond is wel blij met de steun voor werknemers tot het najaar. De bond had om een perspectief voor lange termijn gevraagd aan het kabinet, omdat anders veel ondernemers, zoals kappers, winkeliers en de industrie, werkloos zouden worden.