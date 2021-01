Just Eat Takeaway grote winnaar op Damrak

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was donderdag de grote winnaar op de Amsterdamse aandelenbeurs. Na de aanscherping van de coronamaatregelen in onder andere Nederland, waar een avondklok gaat gelden, verwachten beleggers nog meer klandizie voor het thuis laten bezorgen van maaltijden. De algehele stemming op het Damrak was ook goed, met een afgetekende winst voor de AEX.

De hoofdgraadmeter eindigde 0,7 procent hoger op 663,88 punten, aangevoerd door Just Eat Takeaway met een plus van 5,1 procent. De MidKap ging 0,4 procent vooruit tot 982,58 punten. Elders in Europa was het sentiment negatiever, met verliezen tot 0,7 procent op de beurzen van Frankfurt, Londen en Parijs.

Chipbedrijven hadden opnieuw het tij mee. ASMI en ASML wonnen in de AEX tot bijna 4 procent, nadat ze woensdag ook al flink hoger waren geëindigd. Chiptoeleverancier BE Semiconductor was met een plus van dik 3 procent een van de sterkste stijgers bij de middelgrote bedrijven.

PostNL

Ook PostNL was gewild en het won bijna 5 procent. Het postbedrijf bezorgde afgelopen jaar een recordaantal van 337 miljoen pakketten en rekent op een aanzienlijke winstgroei. Vooral na het ingaan van de tweede lockdown was het erg druk. Toen werden er ook aanzienlijk meer kaarten verstuurd.

Air France-KLM verloor juist zo’n 3 procent. KLM kondigde aan nog eens 800 tot 1000 banen te moeten schrappen omdat het herstel in de luchtvaartbranche maar niet doorzet. Daarnaast komen alle langeafstandsvluchten van de vliegmaatschappij op losse schroeven te staan door de verplichte sneltest voor alle inkomende reizigers.

De euro was 1,2142 dollar waard, tegen 1,2107 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 52,99 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 55,93 dollar per vat.