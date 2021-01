Tweede Kamer vóór avondklok vanaf 21.00 uur

Een meerderheid van de Tweede Kamer is vóór een avondklok, maar wil die laten ingaan om 21.00 uur in plaats van 20.30 uur, wat het kabinet voorstelde. Een motie hiertoe die coalitiepartij D66 donderdag tijdens het Kamerdebat gaat indienen, krijgt steun van in ieder geval VVD, CDA, ChristenUnie, SP en 50PLUS.

De motie kan ook op de steun van de PvdA rekenen. Ook GroenLinks is niet principieel tegen, maar heeft nog geen definitief oordeel geveld. Beide partijen vinden dat een half uur later voor hen niet het doorslaggevende argument zou zijn.

Volgens D66 maakt een latere aanvangstijd het verschil voor kinderen en jongeren om nog net wél naar de sporttraining te kunnen. Voor volwassenen om na het werken nog net wél boodschappen te kunnen doen. En voor ouders om na een volle dag thuiswerken en thuisonderwijs nog net wél dat ommetje te kunnen maken", aldus fractieleider Rob Jetten.

Onverantwoord

Premier Mark Rutte gaf eerder in het debat aan dat een avondklok tussen 20.00 uur en 21.00 uur moet ingaan om effectief te zijn. Volgens Rutte is het onverantwoord om nu de avondklok niet in te voeren. De huidige maatregelen en de vaccinaties helpen volgens hem niet genoeg om de derde golf voor te blijven.

Experts waarschuwen daarvoor nu de besmettelijkere Britse variant binnen korte tijd al goed is voor zeker 10 procent van de besmettingen. "Niemand wil een avondklok, maar nu ingrijpen voorkomt dat we straks een onbeheersbare situatie krijgen", aldus Rutte.

PVV, SGP, DENK en Forum voor Democratie zijn mordicus tegen de avondklok. PVV-leider Geert Wilders trok fel van leer tegen het "paardenmiddel", dat volgens hem geen verschil zal maken voor de besmettingscijfers. SGP-voorman Kees van der Staaij sprak van "een botte bijl".

Het debat is nog bezig. De Kamer zal later stemmen over de moties.