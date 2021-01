‘Jongeren gaan zich verzetten tegen een avondklok’

De politie wil gericht gaan ingrijpen, omdat er niet massaal agenten op straat aanwezig kunnen zijn. ‘We gaan doen wat we kunnen. Politiemensen zijn zich aan het voorbereiden en het wordt echt een hele klus.’

Niko de Groot van BVJong, de beroepsvereniging van jongerenwerkers, kan nog niet inschatten of jongeren ondanks een avondklok de straat op zullen gaan. Hij kan zich voorstellen dat dit in bepaalde plaatsen zal gebeuren en ziet dat in sommige gemeenten jeugdmedewerkers preventief de straat op mogen in de avond. ‘Jongerenwerkers delen dan geen boetes uit, maar gaan het gesprek aan.’

Steeds moeilijker

Nikki Udo van het Nederlands Jeugd Instituut legt uit dat het voor deze doelgroep extra moeilijk is zich te houden aan de avondklok. ‘Jongeren hebben sociaal contact nodig voor hun ontwikkeling. De afgelopen maanden zijn zij daar keer op keer in beperkt.’

Udo benadrukt dat het voor jongeren steeds moeilijker wordt om perspectief te zien. ‘Hun leven staat al een tijd op pauze. Steeds is er de hoop dat het beter wordt, maar er komen telkens nieuwe maatregelen.’ Uit onderzoeken blijkt al dat jongeren mentale problemen ervaren door de bestaande regels.

Jeugdwerkers

Een belangrijke taak ligt bij de jeugdwerkers, die voornamelijk in de avonduren contact hebben met de jongeren op straat. ‘Sommige jongeren trekken zich meer terug in deze tijd. Het is belangrijk om in contact te blijven met hen en dat wordt wellicht door de avondklok nog iets moeilijker, ook voor jongerenwerkers.’

Udo probeert te kijken naar wat nog wel kan, zoals sportieve en sociale activiteiten in de middag. ‘We kunnen namelijk niet onder de avondklok uit, iedereen moet zich eraan houden.’ Daarnaast benadrukt zij dat er wellicht een groep jongeren is die zich niet aan de regels houdt, maar dat hetzelfde geldt voor een ‘groep ouderen”.

Struijs van de Politiebond ziet dat ook. ‘Niet alleen jongeren, maar ook ‘oudere jongeren’ willen illegale feesten organiseren.’ Hij zegt dat de politie natuurlijk gaat ingrijpen, vooral als mensen de avondklok opzettelijk negeren.