Nederlanders kochten vorig jaar 41 miljoen boeken

In 2020 werden er in ons land in totaal 41 miljoen boeken gekocht, waarmee een bedrag van 597 miljoen euro gemoeid was. Het gaat om los verkochte boeken in alle talen, van papier of digitaal en ook om luisterboeken. De omzet in de fysieke boekhandel kelderde met 11 procent, vooral door de winkelsluiting wegens corona aan het eind van het jaar, maar online stegen de opbrengsten met maar liefst 27 procent.

Dat meldt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Vooral de verkoop van kinderboeken en fictie groeide.

Zon van Lucinda Riley is volgens de jaarlijkse CPNB Top 100 van bestverkochte boeken het meest aangeschafte boek van 2020. Van Zon, vertaald door Dieuwke van der Veen, Kees van Weele, Irene Goes en Anne Jongeling, werden 227.000 exemplaren verkocht. Riley staat voor het derde jaar op rij met een boek op de eerste plaats van de lijst met bestverkochte boeken.

Rutger Bregman

De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, het meest door de bieb uitgeleende boek van het afgelopen jaar, staat op de tweede plaats met 214.000 verkochte exemplaren. Daarmee is het ook het hoogst genoteerde oorspronkelijk Nederlandstalige boek én de hoogste genoteerde non-fictietitel op de verkooplijst. Op de derde plaats van de Top 100 staat andermaal Riley, nu met De zeven zussen (162.000 verkochte boeken). Dat was vorig jaar de winnaar.

De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin, staat op de vierde plaats en is meteen het bestverkochte kinderboek. De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld, winnares van de Booker International Prize, is met de elfde plek de bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige literaire roman. Dit boek staat tweede op de lijst van meest uitgeleende boeken.

42 miljoen papieren boeken uitgeleend

Er zijn 42 miljoen papieren boeken uitgeleend aan de bibliotheekleden, als gevolg van de coronamaatregelen een kwart minder dan in 2019, aldus een voorlopige inschatting van Stichting Leenrecht. In 2020 werden bijna 5,6 miljoen e-boeken geleend via de online Bibliotheek, een groei van 45 procent ten opzichte van 2019.

Via de Thuisbieb, speciaal opgericht in verband met de eerste coronamaatregelen, werden 857.000 e-boeken uitgeleend. En via de VakantieBieb werden 250.000 e-boeken en 71.000 luisterboeken geleend.