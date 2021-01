‘Eindexamens in huidige vorm niet houdbaar’

‘De voorbereiding op de examens was al lastig, maar anderhalve meter aanhouden in de klas betekent het einde van goed fysiek onderwijs. Daar kan je voor kiezen uit gezondheidsoverwegingen, maar dan moet je de consequentie accepteren dat de examens niet in de huidige vorm verder kunnen”, aldus LAKS-voorzitter Nienke Luijckx.

De organisatie wijst erop dat de examenkandidaten van dit jaar dezelfde leerlingen zijn die in hun voorexamenjaar ook al een achterstand opliepen. ‘Waar de hoop was dat die achterstand met intensieve programma’s kon worden ingelopen, zien we nu dat deze door het steeds verder wegvallen van fysiek onderwijs alleen maar groter wordt en de leerlingen die al minder kansen hadden het hardst worden getroffen”, zegt Luijckx.

Het kabinet maakte vorige week bekend dat ook de middelbare scholieren die nog fysiek onderwijs krijgen anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden in de klas. Volgens LAKS betekent dit in de praktijk dat klassen niet meer in hun geheel in een lokaal passen en dus met hetzelfde aantal docenten slechts ongeveer halve lessen zullen krijgen.