Uitkeringsaanvragen VS licht gedaald, maar nog torenhoog

Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week licht afgenomen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid gaat het evenwel nog altijd om 900.000 aanvragen. Een week eerder was nog een sterke toename van het aantal aanvragen geregistreerd.

De tweede golf van het coronavirus grijpt ook in de VS om zich heen en dat leidt opnieuw tot bedrijfssluitingen. Daardoor blijven er veel mensen een beroep doen op het sociale vangnet. De afgelopen maanden gingen tientallen miljoenen Amerikanen hen al voor. Een coronasteunpakket dat eind vorig jaar werd goedgekeurd door de politiek in Washington kan wel wat verlichting brengen. Dat biedt weer meer ruimte voor bedrijven om loonsteun te krijgen waardoor personeel niet hoeft te worden ontslagen.

Economen hadden op een afname tot 935.000 aanvragen gerekend, nadat een week eerder 965.000 aanvragen waren gemeld. Dat laatste getal werd nu echter neerwaarts bijgesteld tot 926.000.

In maart schoot het aantal uitkeringsaanvragen in de VS omhoog toen het coronavirus voet aan de grond kreeg in het land. Maandenlang lag dat cijfer vervolgens boven de 1 miljoen per week, totdat het in augustus eronder dook. Ook daarna lukt het echter nog niet om het aantal aanvragen te laten zakken tot de niveaus van voor de crisis.