800 tot 1000 banen extra weg bij KLM

KLM- baas Pieter Elbers had eerder al gewaarschuwd dat het beeld voor komende zomer er minder rooskleuring uit zou gaan zien dan eerder verwacht. Zo werd eerder rekening gehouden met een scenario waarbij 80 procent van de vluchten volgens schema zou vliegen. Dat percentage zal lager uitkomen. Ook zusterbedrijf Air France schroefde eerder al de verwachtingen voor dit jaar neerwaarts bij.

Vakbonden hielden al wel rekening met extra ingrepen. De eerder aangekondigde reorganisatie werd na de eerste coronagolf overeengekomen. Daarbij werd nog rekening gehouden met herstel dat na de zomer zou doorzetten en niet met de strenge maatregelen die momenteel gelden. Bij de eerste ronde van de reorganisatie is het KLM gelukt om de banenreductie van in totaal 5000 man goeddeels zonder gedwongen ontslagen te regelen. Evengoed lijken in die ronde een paar honderd medewerkers gedwongen te moeten vertrekken.