OM eist tot 12 jaar cel voor doden drillrapper Amsterdam-Zuidoost

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Amsterdam acht jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 19-jarige Alexio F. wegens het doodsteken van de 18-jarige drillrapper Jay-Ronne Grootfaam in Amsterdam-Zuidoost. Tegen medeverdachte Yamanney A. (21) eiste justitie twaalf jaar cel. Verdachten en slachtoffer behoorden tot rivaliserende drillgrapgroepen.

Het slachtoffer werd op 3 september 2019 met een kapmes in de hals gestoken, tijdens een confrontatie tussen de groepen. Het geweld speelde zich af op de stoep van de flat Florijn, een groot deel ervan is vastgelegd door bewakingscamera’s.

Volgens het OM heeft F. de dodelijke steek toegebracht, maar is A. niet minder schuldig. Het tweetal trok samen op, aldus het OM, en zette samen de aanval in. ‘G. was omsingeld”, zei de officier van justitie. ‘F. kon steken omdat A. dat aan de andere kant probeerde. Het is min of meer een toevalligheid wie het dodelijke letsel heeft veroorzaakt. Beide verdachten hebben de confrontatie gezocht.’

Geen vooropgezet plan

Van een vooropgezet plan om Grootfaam te doden is geen sprake geweest, meent het OM. ‘Alles in het dossier wijst op een toevallige ontmoeting.’

Drillrap kenmerkt zich door agressieve teksten en verheerlijking van geweld. In Amsterdam-Zuidoost zijn meerdere drillrapgroepen actief. Grootfaam zou tot de groep FOG in de wijk Venserpolder hebben behoord, de beide verdachten tot de zogeheten Kikkenstein Bende (KSB). De groepen hadden het al geruime tijd op elkaar voorzien. Het kwam daarbij herhaaldelijk tot geweld.