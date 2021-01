ECB komt niet met extra steun ondanks strengere lockdowns

De Europese Centrale Bank (ECB) ziet in de steeds strengere lockdownmaatregelen in Europa geen reden om zijn steunmaatregelen op te schroeven. De rentes worden gehandhaafd op hun extreem lage niveau en het opkoopprogramma voor obligaties wordt niet verder uitgebreid.

ECB-president Chistine Lagarde komt later op de middag nog met een toelichting op het nieuwe rentebesluit. De vorige keer, in december, besloten de beleidsmakers bij de ECB nog om de geldpers extra aan te zwengelen. Ze vonden het toen nodig de economie van de eurozone verder te ondersteunen in verband met de nieuwe lockdowns die in veel Europese landen waren afgekondigd.

De rente in de eurozone is al lang erg laag. De effecten daarvan zijn duidelijk voelbaar voor de gemiddelde Nederlander. Zo zijn de spaarrentes bij banken tot dieptepunten gedaald. Ook de situatie op de huizenmarkt, waar de lage rente woningprijzen opdrijft, wordt nijpend. Verder heeft de lage rente effect op de prestaties van pensioenfondsen en verzekeraars.