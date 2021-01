Rutte: avondklok moet tussen 20.00 en 21.00 ingaan

Het kabinet wil een avondklok invoeren en die van 20.30 uur en 04.30 uur laten gelden. Diverse partijen in de Kamer pleitten er eerder in het debat juist voor een eventuele avondklok later op de avond in te laten gaan.

Volgens de premier is de avondklok nodig, omdat er nog steeds veel nieuwe besmettingen plaatsvinden bij bezoekjes thuis en de nieuwe mutaties van het virus nog besmettelijker lijken. Een avondklok die later dan 21.00 uur ingaat, zou volgens Rutte niet genoeg verschil maken in het terugdringen van de besmettingscijfers, wat weer nodig is om de druk op de zorg beheersbaar te houden.

Volgens PVV-leider Geert Wilders klopt Ruttes pleidooi voor een avondklok van geen kant. ‘Het is een verhaal van niks. Denkt u daarmee Nederland te kunnen overtuigen?’