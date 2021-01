Voormalig AFM-topvrouw hoofd toezicht Radboud Universiteit

Merel van Vroonhoven, oud-bestuursvoorzitter van de AFM en lerares, is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Van Vroonhoven was tot september 2019 bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, waarna zij pabostudent werd om leraar te worden in het speciaal onderwijs. Haar opmerkelijke carrièreswitch leidde tot landelijke aandacht voor meer waardering voor het leraarsvak.

Van Vroonhoven presenteerde vorig jaar aanbevelingen voor de aanpak van het lerarentekort, in opdracht van de minister van onderwijs. Als columnist schrijft zij in de Volkskrant over haar ervaringen als zij-instromer in het onderwijs. Eerder had Van Vroonhoven bestuursfuncties bij de Nederlandse Spoorwegen, ING en Nationale Nederlanden. Ook was ze lid van de raad van toezicht van de TU Delft, de universiteit waar ze geofysica studeerde.

Van Vroonhoven stelt dat de missie om bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen in deze tijd van grote maatschappelijke vraagstukken relevanter dan ooit is. ‘Ik vind het bijzonder eervol om de komende jaren als voorzitter van de raad van toezicht bij te mogen dragen aan de betekenisvolle missie van de Radboud Universiteit in een nieuwe fase in haar rijke geschiedenis”, aldus de nieuwe voorzitter.