AEX verder omhoog in afwachting rentebesluit ECB

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag verder omhoog, na de opmars een dag eerder. De hoop dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden snel met zijn omvangrijke steunpakket van 1,9 biljoen dollar zal komen, bleef de stemming op de beursvloeren ondersteunen. Bij de bedrijven was PostNL in trek. De post- en pakketvervoerder bezorgde in coronajaar 2020 een recordaantal pakketten.

Beleggers zijn verder in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De ECB zal tijdens de eerste beleidsvergadering van het jaar waarschijnlijk het rentetarief ongewijzigd laten. Mogelijk komt de centrale bank wel met wijzigingen voor zijn opkoopprogramma voor obligaties. Bij het laatste rentebesluit werd dit programma ook al uitgebreid.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1 procent op 665,69 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 987,59 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent. Parijs daalde 0,1 procent.

Air France-KLM

PostNL was de sterkste stijger in de MidKap met een winst van ruim 7 procent. Het postbedrijf bezorgde afgelopen jaar een recordaantal van 337 miljoen pakketten en rekent op een aanzienlijke winstgroei. Vooral na het ingaan van de tweede lockdown was het erg druk. Toen werden er ook aanzienlijk meer kaarten verstuurd.

Air France-KLM verloor dik 2 procent. Topvrouw Anne Rigail van Air France zei in de Franse krant La Tribune nog altijd te rekenen op een herstel van de crisis in de lente. De EU-leiders bespreken donderdagavond echter of ze niet-noodzakelijke reizen tijdelijk moeten verbieden in de strijd tegen het coronavirus. In Oslo steeg Norwegian Air daarentegen 15 procent. De budgetvlieger krijgt mogelijk alsnog steun van de Noorse overheid.

ASML

In de AEX ging chipmachinemaker ASML (plus 4,4 procent) aan kop dankzij een koopadvies van New Street Research. Galapagos won 4 procent. De Britse medicijnwaakhond heeft het middel filgotinib van de biotechnoloog aanbevolen voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis. Just Eat Takeaway klom 2,6 procent. Het maaltijdbestelbedrijf zal naar verwachting profiteren van de invoering van een avondklok in Nederland. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van bijna 5 procent.

De euro was 1,2137 dollar waard, tegen 1,2107 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 52,84 dollar. Brentolie kostte ook 0,9 procent minder, op 55,59 dollar per vat.