Washington dankt WHO en belooft te betalen

De nieuwe regering van de Verenigde Staten bedankt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de leidende rol in de strijd tegen het coronavirus en belooft alles te betalen waartoe de VS verplicht zijn. De Amerikaanse ‘topimmunoloog’ en topambtenaar Anthony Fauci zei dit in een boodschap aan de WHO. Hij zei ook dat de VS nu wél meedoen aan het vaccinatieproject Covax waarmee 92 landen samenwerken voor wereldwijde inenting tegen het virus. President Trump wilde daar niet aan meedoen.