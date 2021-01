‘Opvallend veel ongelukken in drukke 30 km-straten’

In de straten waar de snelheidslimiet 30 kilometer per uur is, gebeuren opvallend veel ongelukken. Dat stelt Rico Andriesse van Adviesbureau Goudappel, die onderzoek deed naar de verkeersveiligheid in drukke straten in verschillende gemeenten waar 30 de limiet is. ‘Er gebeuren meer ongelukken dan we van tevoren hadden verwacht”.