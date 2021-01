Staatssecretaris wil wet voor goed grondstoffengebruik

Het PBL concludeert dat de circulaire economie die het kabinet voor ogen heeft nog ver weg is. Nederland is goed in recycling, maar het grondstoffengebruik is al jaren op hetzelfde hoge niveau. Het idee van een circulaire economie staat kortom nog in de kinderschoenen. Toch is Van Veldhoven ‘trots dat de basis is gelegd”. Ze is het met het PBL eens dat meer maatregelen nodig zijn om het doel, een volledig circulaire economie in 2050, te bereiken.

‘Laat elke bloempot standaard van gerecycled plastic zijn, beloon bedrijven voor de CO2-uitstoot die zij via grondstoffen besparen en dring het verbranden en storten van afval terug”, somt Van Veldhoven op. Zij wil dit soort maatregelen bijeenbrengen in één circulaire economiewet, naar het voorbeeld van de klimaatwet.

Nederland moet af van de ‘wegwerpcultuur’ en meer hergebruiken, zegt de staatssecretaris. Daarom zou het volgende kabinet bijvoorbeeld kunnen vastleggen dat in producten een verplicht percentage gerecycled materiaal moet worden verwerkt. Een circulaire aanpak moet wel lonend zijn voor ondernemers, benadrukt Van Veldhoven.