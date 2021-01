‘PostNL en rentebesluit ECB in focus op Damrak’

De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag waarschijnlijk met winst beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken hoger te openen in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers kijken onder meer uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag bekend worden gemaakt. Op het Damrak kwam post- en pakketbezorger PostNL met een handelsbericht.

De ECB zal tijdens de eerste beleidsvergadering van het jaar waarschijnlijk het rentetarief ongewijzigd laten. Mogelijk komt de centrale bank wel met wijzigingen voor zijn opkoopprogramma voor obligaties. Bij het laatste rentebesluit werd dit programma ook al uitgebreid. Centralebankbaas Christine Lagarde vond het toen nodig de economie van de eurozone verder te ondersteunen in verband met de nieuwe lockdowns in veel landen.

In de strijd tegen het coronavirus bespreken de EU-leiders donderdagavond onder meer of ze niet-noodzakelijke reizen tijdelijk moeten verbieden. Het is een van de maatregelen die ze zouden kunnen nemen om de verspreiding van nog besmettelijker varianten van het virus in de Europese Unie tegen te gaan.

PostNL

Aan het vaccinfront werken wetenschappers van de Universiteit van Oxford aan nieuwe versies van het Oxford/AstraZeneca-vaccin, die bescherming moeten bieden tegen de gemuteerde virusvarianten die zijn opgedoken in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië. Het vaccin van Pfizer/BioNTech blijkt volgens laboratoriumproeven werkzaam te zijn tegen de Britse variant. BioNTech wil daarnaast snel met een gedetailleerde analyse komen van de werkzaamheid van het vaccin tegen de Zuid-Afrikaanse variant.

PostNL liet weten afgelopen jaar een recordaantal van 337 miljoen pakketten te hebben bezorgd en te rekenen op een aanzienlijke winstgroei. Vooral na het ingaan van de tweede lockdown was het erg druk. Toen werden er ook aanzienlijk meer kaarten verstuurd waardoor het volume aan brievenbuspost in het vierde kwartaal nauwelijks is afgenomen ten opzichte van 2019.

Koersen

De Europese beurzen wonnen woensdag terrein. De AEX-index steeg 1,2 procent tot 659,30 punten en de MidKap klom 1 procent tot 979,04 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 31.188,38 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent en techgraadmeter Nasdaq won bijna 2 procent.

De euro was 1,2129 dollar waard, tegen 1,2107 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 53,14 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 55,93 dollar per vat.