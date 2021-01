Consumentenvertrouwen blijft zwak door coronacrisis

De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen meet, kwam voor januari uit op min 19 tegen min 20 in december. Daarmee ligt het consumentenvertrouwen ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 7).

Het CBS zegt verder dat consumenten in januari nagenoeg hetzelfde oordeelden over de economie als in december. Over de economie in de komende twaalf maanden waren consumenten een fractie minder somber, terwijl ze over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden een fractie negatiever waren. De koopbereidheid blijft onveranderd, aldus het statistiekbureau.