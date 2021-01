Harde wind hindert treinenloop NS tussen Rotterdam en Brabant

Er rijden tot donderdagmiddag 14.00 uur er geen hogesnelheidstreinen (HSL) tussen Rotterdam Centraal en Breda. Verder rijden er tot die tijd ook minder sprinters op het traject tussen Dordrecht en Roosendaal, reizigers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd.

Het KNMI verwacht donderdag in de kustprovincies een harde en aan de kust stormachtige wind, mogelijk storm met kracht 8 of 9 Beaufort. In de kustgebieden komen daarbij zware windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur voor, dieper landinwaarts rond 80 kilometer per uur.