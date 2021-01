Aantal coronadoden VS overtreft Amerikaans dodental WO II

De corona-epidemie heeft in de Verenigde Staten inmiddels meer dodelijke slachtoffers geëist dan de Tweede Wereldoorlog. Volgens de cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore passeerden de VS op de inauguratiedag van president Joe Biden de grens van de 405.399 Amerikaanse doden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen.

Het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie CDC heeft woensdag gemeld dat er in de VS 153.106 nieuwe besmettingsgevallen zijn vastgesteld in het afgelopen etmaal. Er zouden in de afgelopen 24 uur minstens 2297 personen in de VS zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het CDC hanteert een iets lager totaal dodental dan de Johns Hopkins Universiteit.

Het dodencijfer onderstreept de grote uitdaging voor de regering-Biden in het aanpakken van de corona-epidemie. ‘We hebben al onze kracht nodig om vol te houden tijdens deze donkere winter”, sprak Biden in zijn inaugurale rede. ‘We komen in wat mogelijk de moeilijkste en dodelijkste periode van het virus is.’

De VS zijn zowel qua besmettingen als qua doden het hardst getroffen land ter wereld. Het coronavirus is al bij meer dan 24,4 miljoen personen in de VS vastgesteld.