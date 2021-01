Democraten en Republikeinen in Senaat VS willen meer samenwerken

De leiders van de Democraten en de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat willen gehoor geven aan de oproep van de nieuwe president Joe Biden om weer meer met elkaar te gaan samenwerken. Democraat Chuck Schumer nam woensdag het stokje als meerderheidsleider in de Senaat over van Republikein Mitch McConnell.

‘We hebben geen keus”, zei Schumer. ‘De uitdagingen waar we voor staan zijn groot. De verdeling in het land is echt.’ Beide partijen hebben momenteel 50 zetels in de Senaat. De doorslag wordt daarbij gegeven door vicepresident Kamala Harris, die formeel senaatsvoorzitter is.

Schumer beloofde dat de Senaat aan de slag gaat met de aanpak van de corona-epidemie, de economische crisis en de ongelijkheid in de Verenigde Staten. ‘Niet met halfslachtige oplossingen, maar met durf en moed.’

Scheidend meerderheidsleider Mitch McConnell zei op zijn beurt dat het land verdient dat de twee partijen ‘voor de bestwil van beiden een gemeenschappelijke basis”. Ook zei McConnell het belangrijk te vinden dat de politieke dialoog in de VS op een respectvolle manier wordt gevoerd. McConnell zei te hopen op een samenwerking ‘om het vertrouwen van de kiezers waar te maken”.

Biden heeft in zijn verkiezingscampagne en daarna de nadruk gelegd op zijn wil om het gepolariseerde Amerika weer te verenigen. In zijn inauguratierede riep Biden dan ook op tot eenheid en verzoening. In de jaren onder oud-president Donald Trump zijn de Democraten en de Republikeinen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Trumps handelen, met name het zaaien van twijfel over de legitimiteit van de verkiezingsuitslag dat culmineerde in de bestorming van het Capitool door boze Trump-aanhangers begin deze maand, heeft voor een splitsing binnen de Republikeinse partij gezorgd. McConnell gold lang als een van de invloedrijkste bondgenoten van Trump. Na de aanval op het Capitool kwam het echter tot een breuk tussen de twee. McConnell en president zijn oude bekenden vanuit de Senaat, waarin Biden meer dan drie decennia heeft gediend.