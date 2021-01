‘Avondklok nieuwe klap voor economie’

Het instellen van een avondklok betekent een volgende klap voor de economie. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in een interview met NRC. Hij zegt achter de schermen gehamerd te hebben op ruime ontheffingen, maar de vraag is hoe een en ander op papier terechtkomt na het Kamerdebat van donderdag.

Vonhof heeft onder meer vragen over de uitzonderingen die voor restaurants en maaltijdbezorgers gaan gelden. Ook wil hij weten hoe met ploegendiensten wordt omgegaan bij bedrijven waar 24 uur per dag wordt gewerkt. Verder vreest Vonhof een hoop bureaucratisch gedoe bij het verstrekken van de formulieren waarmee bedrijven werknemers vrijstelling van de avondklok kunnen verlenen.

Vonhof wil ook dat ondernemers ruimhartig worden gecompenseerd omdat de grote klap volgens hem nog moet komen. Volgens hem zijn veel vermogens opgebrand en kijken veel ondernemers tegen een berg schulden aan. ‘Als alles straks weer open is, gaat een ondernemer heus niet vier keer zoveel winst maken. Die verdient het niet terug. De rek is er wel uit”, zo laat hij optekenen. ‘Er wordt steeds gezegd dat we het samen moeten doen in deze crisis. Maar laat dat dan ook merken in de compensatie.’