Bloemencorso Bollenstreek ook in 2021 afgelast wegens coronavirus

‘Helaas is het nu voor een tweede keer in de geschiedenis niet mogelijk om de wagens te laten rijden. Maar deze keer hebben we nog voldoende tijd om een alternatief voor te bereiden”, zegt voorzitter Willem Heemskerk. De kleurrijke optocht wordt sinds 1947 gehouden en is uitgegroeid tot een groot evenement waar jaarlijks ruim 1 miljoen mensen op afkomen, ook vanuit het buitenland.

In 2020 werd het corso ook afgelast vanwege het coronavirus. Toen werd dat besluit kort voordat het zou plaatsvinden genomen en was er minder tijd om na te denken over een alternatieve vorm.

Heemskerk zegt in een verklaring dat de alternatieve vorm binnenkort via sociale media wordt aangekondigd. Hij hoopt dat de 75e jubileumversie in 2022 weer met veel publiek gevierd kan worden.