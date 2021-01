IKEA neemt maatregelen om kosten omlaag te krijgen

Woonwarenhuis IKEA neemt in Nederland maatregelen om de kosten omlaag te krijgen. Dat heeft de onderneming in een interne memo aan het personeel gemeld. IKEA zal onder meer het aantal flexuren proberen af te bouwen. Verder grijpt het bedrijf in de roosters in.

Hoewel de winkels van de Zweedse keten door de coronamaatregelen al langere tijd gesloten zijn, wordt door het personeel nog wel gewerkt. Dan gaat het onder meer om het klaarzetten en bezorgen van bestellingen en zogeheten remote-planningen waarbij klanten die een keuken of een kast willen kopen van afstand door IKEA-personeel worden geholpen bij hun keuzes. Ondanks deze verkoopinitiatieven leidt de onderneming volgens de memo al enige tijd verlies en is het noodzakelijk om in de kosten te snijden.

IKEA zegt het personeel ‘s avonds na 19.00 uur niet meer in te plannen. Daarvoor geldt wel een uitzondering bij logistiek. Met het oog op de avondklok wordt gekeken naar verschillende scenario’s voor deze groep medewerkers. Op zondagen, als IKEA het personeel ook toeslagen moet uitkeren, wordt verder minder gewerkt. Daarnaast zet IKEA investeringen stop die niet direct omzet opleveren.

Of de ingrepen die vanaf 25 januari ingaan voor alle dertien IKEA-vestigingen in Nederland gelden, is niet bekend. Een woordvoerder van het woonwarenhuis was niet direct bereikbaar voor commentaar.