OM eist negen jaar cel en tbs tegen man die echtgenote neerstak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft negen jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 44-jarige man die in 2019 zijn 35-jarige echtgenote doodstak voor de ogen van hun toen 3-jarige dochter. Het incident vond plaats voor de woning van het slachtoffer aan de Chestertonlaan in Amsterdam.

De vrouw had twaalf steekwonden en zes snijwonden. Ze raakte buiten bewustzijn en viel neer in de sneeuw. Ze is nog met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar daar overleed ze een dag later aan haar verwondingen.

De verdachte had het vleesmes dat is gebruikt bij de aanval kort van tevoren gekocht. Toch is het volgens het OM lastig om vast te stellen dat het om moord, dus met voorbedachten rade, ging. De officier van justitie zegt dat de man het mes ook alleen kan hebben gekocht om te dreigen en pas later besloot daadwerkelijk te steken.

Relatieproblemen

De verdachte en het slachtoffer hadden sinds 2017 relatieproblemen, meldt het OM. Toen belde de vrouw de politie omdat haar man vernielingen had aangericht en zij zou zijn bedreigd.

Volgens experts van het Pieter Baancentrum (PBC) heeft de verdachte een persoonlijkheidsstoornis. Door die stoornis zou hij de breuk met zijn vrouw nooit goed hebben begrepen. Hij gaf haar en anderen ook de schuld van alles wat misging in zijn leven, aldus het OM. De stoornis was al aanwezig op het moment dat de vrouw werd neergestoken. Er is volgens de officier van justitie een verband tussen de stoornis en de dodelijke steekpartij.

De rechter doet op 3 februari uitspraak.