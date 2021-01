Eerste tweet Witte Huis is oproep tot eenheid

In de videoboodschap wordt ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis. ‘Het zijn inderdaad zware tijden. Er konden vanochtend miljoenen Amerikanen niet naar hun werk”, klinkt het in de video, terwijl beelden van werkende Amerikanen te zien zijn. ‘We lijden. We rouwen. En we worstelen. Het kan soms lijken alsof we nooit verdeelder waren, in meerdere opzichten. Maar dat kunnen we veranderen. En dan gaan we ook doen.’

Deel dit bericht: