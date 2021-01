Ook ‘hellegat’ Brussel zwaait Trump uit

Het Brusselse openbaarvervoerbedrijf heeft het vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis aangegrepen om een oude rekening te vereffenen. ‘Het hellegat zegt dag”, twitterde de vervoerder in de Belgische hoofdstad, met een verwijzing naar de weinig vleiende woorden die Trump in 2016 voor Brussel gebruikte.

Trump omschreef het leven in Brussel in 2016 als wonen in een ‘hellhole”, een hellegat, omdat het er zou wemelen van moslims die niet zouden willen inburgeren. ‘Ze willen er de sharia”, zei hij op de rechtse televisiezender Fox Business. Terwijl Brussel, toen hij de stad twintig jaar geleden bezocht, nog ‘zo prachtig’ was.

Destijds postten Brusselaars uit protest tegen Trumps uitlatingen op sociale media al een vloed aan foto’s van Brussel op zijn mooist. Vervoerder STIB-MIVB haalt nu nog eens zijn gram met een afscheidsboodschap op sociale media. Die is afgedrukt boven een feeëriek plaatje van een oud trammetje dat door de bossen aan de stadsrand rijdt. Het tramnummer is 44, het presidentiële volgnummer van Trumps voorganger Barack Obama, die hij graag had doen vergeten.

Brussel werd twee maanden na Trumps uitspraken getroffen door een terreuraanslag.