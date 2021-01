KLM: verplichte sneltest maakt langeafstandsvlucht onmogelijk

Ook vluchten naar bepaalde Europese bestemmingen worden onmogelijk. Het gaat dan om de late vluchten waarbij personeel moet overnachten in een hotel. KLM maakte al een einde aan nachtstops in bekende coronabrandhaarden als Groot-Brittannië, Ierland en Zuid-Afrika, na zorgen onder cabinepersoneel.

Demissionair premier Mark Rutte maakte bekend dat reizigers die per vliegtuig naar Nederland komen naast een negatieve ‘gewone’ coronatest ook een sneltest moeten overleggen. Die moet in het buitenland zijn afgenomen. Hij noemde het een ‘extra slot op de deur’ om de import van nieuwe virusvarianten te voorkomen.

KLM wijst erop dat bemanningsleden in hun eigen ‘bubbel’ zitten tijdens buitenlandse overnachtingen tussen landing en vertrek. Ze reizen in hetzelfde busje en verblijven in het hotel. Daarmee is hun situatie anders dan die van reizigers, waarvan onbekend is waar ze tijdens hun verblijf zijn geweest.