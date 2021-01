President Donald Trump en first lady Melania Trump zijn kort voor de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten geland in Florida. Het koppel is tegen de traditie in niet aanwezig bij de beëdiging van de nieuwe president.

Trump heeft nog altijd zijn verlies bij de verkiezingen van 3 november niet toegegeven. Hij vertrok woensdagochtend uit Washington met Air Force One. Hij gaat in zijn resort Mar-a-Lago in Palm Beach wonen.