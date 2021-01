OM eist 3 maanden tegen winkeleigenaar voor geweld tegen politie

De officier van justitie heeft een celstraf van drie maanden geëist tegen een eigenaar van een delicatessenzaak in Eindhoven, die een politieagent zou hebben mishandeld tijdens een controle op mondkapjes. De verdachte herinnert zich weinig van het incident door een black-out, vertelde hij woensdag aan de politierechter in de rechtbank in Den Bosch.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 59-jarige man van onder meer mishandeling en poging tot zware mishandeling. Boa’s constateerden tijdens een controle op vrijdag 8 januari dat het winkelpersoneel weigerde mondkapjes te dragen, waarna de politie kwam om handhavers van de gemeente te assisteren.

In de winkel aan de Kleine Berg kwam het vervolgens tot een handgemeen tussen de agenten en meerdere personeelsleden, onder wie de twee eigenaren. Een agent werd in een krachtige wurggreep genomen. Hij kreeg geen lucht meer en moest de noodknop indrukken. De andere agent werd tegen haar been geschopt. Ze heeft nog steeds last van haar knie, zei ze.

Winkeleigenaar Erik van V. wilde de hardhandige aanhouding van zijn echtgenoot en mede-eigenaar van de winkel voorkomen. ‘Als mijn partner pijn lijdt, is dat heel moeilijk te verkroppen”, zei Van V. Hij zit sinds het incident vast.