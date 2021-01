‘Geen verkiezingen voordat de laatste spuit gezet is!”. Dat laat burgemeester Jos Hessels van de Limburgse gemeente Echt-Susteren woensdag op Twitter weten. ‘De enige campagne waar ik tot de zomer van wil horen, is de vaccinatiecampagne”, voegt Hessels daaraan toe. Hij doet een dringende oproep aan het kabinet en de Kamer om bij wet te regelen dat de verkiezingen tot het najaar worden uitgesteld.

De tweet verwijst naar een column van de burgemeester in een woensdag verschenen plaatselijk weekblad. Daarin stelt Hessels dat de meeste mensen niet bezig zijn met de komende verkiezingen. Als voormalig CDA-Kamerlid weet Hessels hoeveel inspanningen campagne voeren kost. Hij vindt dat politici wel wat anders te doen hebben in deze crisistijd. Bovendien lijkt hem het campagne voeren in strijd met de coronamaatregelen. Afstand houden wordt dan snel lastig.

Ook wijst hij erop dat iedereen eerst maanden thuis moet blijven en dan massaal moet gaan stemmen. En vraagt hij zich af, hoe gaat Nederland reageren op het nieuw geïntroduceerde briefstemmen? Hij vreest complottheorieën over sjoemelen met stemmen per post.

Bij het tellen van de ‘enorm grote formulieren’ met plaats voor 89 lijsten wordt het lastig afstand te bewaren tussen de tellers, denkt hij. ‘De basis van ons democratische proces dreigt in het gedrang te komen en dat verontrust mij.’

‘De demissionaire ministers en staatssecretarissen hebben de komende maanden één taak: ervoor zorgen dat alle Nederlanders zo snel mogelijk worden gevaccineerd en dat in de tussentijd onze zorg blijft draaien.’