Uitzondering voor mantelzorgers die noodzakelijke zorg verlenen

Deze verklaring kunnen zij verkrijgen bij MantelzorgNL. ‘Het is hierbij belangrijk dat de zorg die wordt verleend tussen 20.30 en 04.30 uur niet te verschuiven is naar een moment vóór of na de avondklok. Het gaat dus echt om noodzakelijke mantelzorg zoals bijvoorbeeld het naar bed helpen van een ouder op leeftijd die nog op zichzelf woont en dat niet meer alleen kan”, aldus de belangenorganisatie.

Mantelzorgers kunnen de verklaring downloaden op de site mantelzorg.nl. Op de verklaring moeten de gegevens zijn ingevuld van zowel de mantelzorger als van de zorgvrager. Tevens wordt gevraagd om welke zorg het gaat. Wanneer de mantelzorger op pad gaat moet zowel de getekende verklaring als een identiteitsbewijs worden meegenomen.

Bij twijfel kan een buitengewoon opsporingsambtenaar of de politie ter bevestiging van de mantelzorg(relatie) bellen met de zorgvrager.