Aantal nieuwe coronagevallen iets boven gemiddelde

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 5615 positieve coronatests geregistreerd, het hoogste aantal in bijna een week. Op woensdagen ligt het aantal positieve tests vaker wat hoger dan in de dagen ervoor. Dat komt doordat meer mensen zich aan het begin van de week laten testen dan in het weekeinde.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.232 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld bijna 5500 per dag.