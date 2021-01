Nieuwe varianten nopen kabinet tot ‘heftige maatregelen’

De avondklok wordt vermoedelijk in het weekeinde van kracht omdat het Kamerdebat waarschijnlijk een dag later dan gepland zal plaatsvinden. De maatregel eindigt op 10 februari ‘s ochtends vroeg. Het straatverbod gaat gelden van 20.30 uur tot 04.30 uur.

Er komt een aantal uitzonderingen. Zo mogen mensen in geval van calamiteiten naar buiten, mag de de hond nog worden uitgelaten en kunnen maaltijdbezorgers gewoon hun werk blijven doen.

Boete

Mensen die in de verboden uren op straat zijn zonder geldige reden kunnen op een boete van 95 euro rekenen. Er wordt niet eerst gewaarschuwd, zei premier Mark Rutte woensdag op de persconferentie waar de maatregelen bekend werden gemaakt.

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad pleitten dinsdagavond nog voor een strakke en duidelijke regeling voor de avondklok met zo weinig mogelijk uitzonderingen. Dan zouden mensen het beter begrijpen en zou het makkelijker te handhaven zijn.

Het OMT waarschuwt voor een derde golf, onder meer doordat de Britse variant veel besmettelijker is dan het huidige virus. Daarom moeten we ons ‘eerst nog schrap zetten”, zei Rutte. Dat is volgens hem nodig om daarna weer perspectief te krijgen.

Eén bezoeker per dag

Er wordt verder een reeks maatregelen aangescherpt. Zo wordt het advies om thuis nog maar een bezoeker per dag te ontvangen. Nu mogen er nog twee personen langskomen.

Verder komen er extra maatregelen op reisgebied. De meest drastische is het vliegverbod naar het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Dat gaat volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een ‘week of vier duren”.

Het vliegverbod wordt daarna vervangen door een regeling die quarantaine verplicht stelt voor reizigers uit hoogrisicolanden.