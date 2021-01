Trump onderweg naar Florida

President Donald Trump en zijn first lady Melania zijn onderweg naar Florida. Terwijl ze vanaf luchtmachtbasis Andrews vertrokken met Air Force One schalde het nummer ‘My Way’ van Frank Sinatra uit luidsprekers, bericht CNN.

Air Force One is de aanduiding van het vliegtuig dat de president aan boord heeft. Omdat Trump nog voor de beëdiging van zijn opvolger is vertrokken uit Washington, is hij tijdens de vlucht nog president. Toen zijn voorganger Barack Obama vertrok uit Washington, had die vlucht de naam Special Air Mission 44.

Trump had na zijn aankomst op de luchtmachtbasis zijn familie bedankt. Ook wenste hij de aankomende regering in een afscheidsspeech ‘veel succes”. Hij noemde Biden niet bij naam.