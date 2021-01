Talkshows mogen van Rutte door tijdens avondklok

Premier Mark Rutte vindt dat gasten van talkshows een uitzondering moeten krijgen op de avondklok die mogelijk deze week wordt ingevoerd. Dat zei hij woensdag tijdens de persconferentie waarop nieuwe maatregelen werden aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

‘De uitzondering is er speciaal voor de heer Gommers, zodat hij naar de talkshows kan”, grapte Rutte in eerste instantie, verwijzend naar de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care, die sinds het begin van de coronacrisis vaste gast is in talkshows.

‘Ik maak er een grapje over maar programma’s als Nieuwsuur, Op1, Jinek en Hart van Nederland zijn ontzettend belangrijk voor de informatieoverdracht. Dat merk je ook in de stijgende oplages van kranten en kijkcijfers die stijgen. Mensen zijn heel erg bezig met wat gebeurt er allemaal, wat zijn de maatregelen en wat zijn de discussies daarover. Dat is ontzettend belangrijk en ontzettend waardevol.’

Inbellen

Het demissionaire kabinet wil wel terughoudend zijn qua uitnodigingen in talkshows. ‘Je kan ook inbellen of jezelf ‘s middags laten filmen als ze je willen hebben. Je hoeft niet per se aan tafel te zitten”, vindt Rutte.

De avondklok wordt waarschijnlijk dit weekend ingevoerd, enkele dagen na het debat erover in de Tweede Kamer. Als de Kamer instemt, is er nog enige tijd nodig om de maatregel goed in te voeren, aldus de premier.

Dinsdag lieten de redacties van talkshows Op1 op NPO 1 en Jinek op RTL 4 al weten dat ze gewoon doorgaan na het invoeren van de avondklok. Wel zullen beide programma’s extra maatregelen nemen.