Biden met toppolitici naar kerkdienst voorafgaand aan inauguratie

Aankomend president Joe Biden en zijn ‘running mate’ Kamala Harris zijn enkele uren voor zijn inauguratie als 46e president van de Verenigde Staten met enkele toppolitici naar een kerkdienst in Washington gegaan.

Biden ging samen met zijn vrouw Jill Biden en andere familieleden. Harris werd vergezeld door haar echtgenoot Doug Emhoff. De senatoren Mitch McConnell en Chuck Schumer gingen eveneens naar de St. Matthew de Apostel kathedraal. McConnell is met ingang van deze woensdag de Republikeinse minderheidsleider in de Senaat, Schumer is de Democratische meerderheidsleider.

Ook voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi kreeg een uitnodiging en is aanwezig. Haar Republikeinse tegenstrever in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, was er ook bij.

Het bezoek moet vooral een signaal van politieke verzoening en normaliteit zijn.