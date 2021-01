Kabinet wil in februari toch testevenementen Fieldlabs

De proeven zouden aanvankelijk later deze maand worden gehouden, maar dat voornemen werd vorige week losgelaten. Nu wil het kabinet er in februari alsnog mee beginnen. ‘Dit is goed nieuws”, zegt Pieter Lubberts, manager van het programmateam Fieldlab Evenementen. Die organisatie is een initiatief van de evenementensector, evenementenbouwers en de overheid. ‘We staan aan de vooravond van de vier eerste praktijktesten en bovendien in de startblokken voor de andere events, zowel indoor als outdoor. We verwachten dat we in de tweede helft van februari alle events kunnen houden. Hiermee laten we eens te meer zien dat we als Nederland wereldwijd het voortouw nemen in de evenementenbranche.’

Het kabinet wil met de testen zien wat er gebeurt als één of meerdere basismaatregelen worden losgelaten. ‘Zodat we zicht krijgen op mogelijkheden om mensen veilig en verantwoord evenementen te laten bezoeken in de toekomst.’ Wat de voetbalwedstrijden betreft zou het gaan om duels van NEC en Almere City FC.