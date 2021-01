Rutte: avondklok dit weekend, hangt af van Kamerdebat

De avondklok wordt waarschijnlijk dit weekend ingevoerd, enkele dagen na het debat erover in de Tweede Kamer. Dat zei premier Mark Rutte woensdag tijdens de persconferentie.

De Kamer zou woensdag over de kwestie debatteren, maar het debat wordt waarschijnlijk pas donderdag gehouden. Als de Kamer instemt, is er nog enige tijd nodig om de maatregel goed in te voeren, aldus de premier.

In de brief die vlak voor de persconferentie werd verstuurd, stond dat het kabinet de avondklok vrijdag al wilde invoeren.