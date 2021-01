President Trump verlaat voor laatste keer het Witte Huis

Trump en zijn vrouw Melania stapten aan boord van helikopter Marine One, die het koppel naar een vliegbasis in de nabijgelegen staat Maryland vloog. Vanaf Joint Base Andrews gaan ze met Air Force One naar Palm Beach in Florida, waar Trump naar zijn resort Mar-a-Lago gaat.

Vicepresident Mike Pence was er niet om zijn baas uit te zwaaien. De vertrekkend president gaat in strijd met de traditie niet naar de inauguratie van zijn opvolger. Dat gebeurde ruim 150 jaar geleden voor het laatst. Pence gaat wel naar de inauguratie van Biden.

Bij het Witte Huis hadden zich buiten bij de grasmat, waar de helikopter stond, enkele tientallen mensen verzameld. Het ging vooral om journalisten, fotografen, huishoudelijk personeel en beveiligers.

Marine One vloog vervolgens nog een rondje over de hoofdstad alvorens te landen op Andrews. Daar wachtte een groep personeelsleden een ook fervente aanhangers president Trump op.