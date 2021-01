Trump schrapt op de valreep eigen lobbyverbod

De Amerikaanse president Donald Trump heeft kort voor zijn vertrek nog een lobbyverbod voor sommige voormalige overheidsmedewerkers ingetrokken. Hij stelde die maatregel aan het begin van zijn ambtstermijn zelf in en het is volgens Amerikaanse media niet duidelijk waarom hij daar nu op terugkomt.

Trump maakte het lobbyverbod in 2017 nog met veel fanfare wereldkundig, meldt The Washington Post. Hij grapte tijdens een ceremonie in zijn Oval Office dat veel van de mensen die achter hem stonden het na hun vertrek bij het Witte Huis wel konden vergeten op de arbeidsmarkt.

In de maatregel stond dat voormalig federaal overheidspersoneel moest toezeggen gedurende vijf jaar niet te zullen lobbyen bij de diensten waar ze hadden gewerkt. Werken voor een buitenlandse overheid was permanent uit den boze. Trump wilde daarmee een stap zetten richting het inlossen van zijn campagnebelofte om het ‘moeras’ van de politieke elite in Washington ‘droog te leggen”.

Het Witte Huis maakte op de laatste dag van het presidentschap bekend dat het lobbyverbod weer van tafel gaat, zonder uit te leggen waarom daartoe is besloten.