Commissie: ‘sleepwet’ schiet deels tekort en moet aangepast

De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) - sleepwet in de volksmond - schiet op een aantal punten tekort en moet aangepast worden. De aanpassingen moeten al bij de aanstaande kabinetsformatie meegenomen worden. Dat staat in het woensdag gepubliceerde rapport van de evaluatiecommissie onder leiding van Renée Jones-Bos. Over de in mei 2018 ingevoerde wet is een flinke discussie gevoerd, politiek en maatschappelijk.