Rusland wil coronavaccin in EU op de markt brengen

Rusland wil zijn coronavaccin Spoetnik V ook aan landen in de Europese Unie leveren. De makers zeggen dat ze een aanvraag voor een beoordeling hebben ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Die organisatie beoordeelt alle vaccins en geneesmiddelen, waarna de Europese Commissie beslist of ze worden toegelaten. Rusland verwacht een oordeel in februari. Het EMA heeft de aanvraag nog niet bevestigd.