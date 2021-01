Kaag: grote dreun toebrengen aan coronavirus

Volgens demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is het belangrijk dat er een ‘grote dreun’ wordt toegebracht aan het coronavirus. De situatie is ‘heel zorgelijk”, zei ze woensdag na het kabinetsberaad.

De lijsttrekker van D66 wilde niet zeggen of haar partij de invoering van een avondklok steunt. D66 heeft steeds ‘grote vraagtekens’ gezet bij een straatverbod in de avond en nacht. Maar er zijn bij het OMT en het kabinet flinke zorgen over de Britse variant van het coronavirus die veel besmettelijker is.

‘Het is natuurlijk een belangrijk signaal. Uiteindelijk wil je een grote dreun toebrengen aan het coronavirus. We zitten in een heel zorgelijke situatie. We moeten niet naïef zijn en niet wegkijken. Het is heel lastig om van taboes te spreken”, aldus Kaag.

Premier Mark Rutte maakt om 14.00 uur extra maatregelen tegen het coronavirus bekend. Naast de avondklok wordt daar volgens ingewijden ook bekendgemaakt dat mensen thuis nog maar één gast mogen ontvangen en dat er een vliegverbod komt voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.