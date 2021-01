China woest na genocidebeschuldiging Pompeo

Pompeo zei dat machthebbers in China misdaden tegen de menselijkheid en volkenmoord begaan in de westelijke regio Xinjiang. ‘We zien een systematische poging van de Chinese partijstaat om de Oeigoeren te vernietigen”, stelde de minister. Die kreeg bijval van zijn beoogde opvolger Antony Blinken.

Een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat haar land zich nooit schuldig heeft gemaakt aan genocide. ‘Het is nooit gebeurd in het verleden, gebeurt nu ook niet en zal ook nooit gebeuren in China.’ Ze omschreef Pompeo als een notoire leugenaar en een clown.

Kampen

China ligt al langer onder vuur omdat Oeigoeren volgens experts op grote schaal worden opgesloten in kampen. China omschrijft die als opleidingscentra, bedoeld om de aantrekkingskracht van islamitisch extremisme te verminderen.

De VS en China liggen al jaren in de clinch over allerlei kwesties. Washington verwijt de communistische volksrepubliek onder meer te morrelen aan de autonomie van Hongkong en niet transparant te zijn geweest over de uitbraak van de coronacrisis. Ook begon president Donald Trump een handelsoorlog tegen China.